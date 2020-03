Den tidligere fodboldstjerne Ronaldino er blevet varetægtsfængslet i Paraguay af en dommer i byen Asuncion, skriver nyhedsbureauet AFP.

Det sker, efter at det kom frem, at Ronaldinho havde forsøgt at komme ind i Paraguay med et falsk pas.

39-årige Ronaldinho, der tidligere har tryllet med en fodbold for klubber som FC Barcelona, AC Milan og Paris Saint-Germain, ankom sammen med sin bror til Paraguay onsdag.

Straks blev begge afhørt af politiet, der mistænkte dem for at være rejst ind i landet med falske pas.

Tidligere har Ronaldinhos advokat afvist, at den tidligere verdensstjerne og hans bror var rejst med falske pas.

De brasilianske myndigheder inddrog tilbage i novmber 2018 Ronaldinhos pas, efter han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

Ronaldinho var inviteret til Asunción i Paraguay af en velgørenhedsorganisation for trængende børn og for at promovere sin nye bog.

Opdateres...