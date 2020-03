Kun ganske få fodboldspillere er så legendariske som brasilianske Ronaldinho.

Derfor vakte det stor opsigt verden over, da den 39-årige pensionerede fodboldspiller sammen med sin bror kom under mistanke for at forfalske deres pas.

I dag står det dog klart, at fodboldstjernen og broderen slipper for sigtelse for at have rejst med falsk pas i Paraguay.

Det oplyser anklager Federico Delfino ifølge AFP, efter at Ronaldinho og hans bror blev afhørt i mere end syv timer i Paraguays hovedstad, Asuncion.

»Men det er på betingelse af, at de erkender den forbrydelse, de er anklaget for, som i dette tilfælde er brug af falske dokumenter,« siger anklager Federico Delfino.

Ronaldinhos advokat havde tidligere fortalt, at den tidligere Barcelona-profil og hans bror ikke havde rejst med falske pas.

»Vi har sigtet flere personer i sagen,« siger anklageren og fortsætter:

»Ronaldinho og hans bror Roberto har tilvejebragt relevante informationer».

Derfor er de ikke længere under mistanke i sagen.

Anklageren fortæller, at brødrene handlede i god tro, da de efter hans udsagn modtog falske dokumenter fra Paraguay.

»De informationer, de gav os, er meget brugbare i kampen mod organiserede kriminelle, der producerer falske dokumenter,« siger anklageren.

Ronaldinho og broderen var i Paraguay i kraft af Ronaldinhos rolle som turistambassadør for Brasilien, hvor han skulle deltage i et velgørenhedsarrangement.

Den i dag 39-årige Ronaldinho blev betragtet som en af verdens allerbedste fodboldspillere i midten af 2000'erne, hvor han tørnede ud for FC Barcelona.

Han var med til at sikre Brasilien VM-guld i 2002.

Han blev tildelt Ballon d'Or-prisen i 2005.

I 2003 skiftede kan fra Paris Saint-Germain til FC Barcelona, hvor han i de følgende år tryllebandt tilskuerne på hjemmebanen Camp Nou.