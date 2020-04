En stor del af verden har mere eller mindre frivilligt været isoleret den seneste tid, og så er der Ronaldinho, der nu også har prøvet det – bare i et fængsel.

Det brasilianske fodboldikon og hans bror, Roberto, blev anholdt i begyndelsen af marts for at være rejst ind i Paraguay ved hjælp af falske pas.

Nu fortæller han så for første gang om oplevelsen af at få håndjern på.

»Vi var meget overraskede over at finde ud af, at vores dokumenter ikke var lovlige. Lige siden har vi kun ønsket at samarbejde med retssystemet og komme til bunds i sagen,« siger Ronaldinho til tv-stationen ABC Color og tilføjer:

Ronaldinhos falske pas. Foto: Twitter Vis mere Ronaldinhos falske pas. Foto: Twitter

»Fra det øjeblik til nu har vi fortalt om alt og stillet os til rådighed, når der blev brug for os,« forklarer Ronaldinho, der i hvert fald har fået en oplevelse for livet.

»Det var et kæmpe slag, jeg havde aldrig forestillet mig, at jeg skulle stå i sådan en situation. Jeg har i hele mit liv søgt efter at opnå det højest mulige professionelle niveau, så jeg derigennem kunne give glæde til folk med min fodbold,« lyder det fra den tidligere Barcelona-stjerne, der nu også er blevet kendt for andet end spillet med bolden.

Ballon d'Or-vinderen fra 2005 er blevet løsladt mod kaution, som endte med at koste de to brødre hele 11 millioner kroner, som fodboldikonet ifølge mediet måtte lægge ud for.

Ronaldinho er dog ikke tilbage i sit hjemland Brasilien. I stedet er han blevet beordret i husarrest sammen med sin bror på et hotel i Asuncion i Paraguay, hvor de skal opholde sig, mens de afventer en retssag.