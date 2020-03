'Alle ved, det går op og ned - sådan er det jo...!'

Den brasilianske fodboldlegende Ronaldinho kender næppe Thomas Helmigs hit - men han kan i den grad nikke genkendende til pointen i sangen.

For Ronaldinho, der havde enorm succes for Brasilien og FC Barcelona i 00'erne, har i den grad erfaret, at det også går nedad indimellem her i livet.

Forleden fejrede Ballon d'Or-vinderen anno 2005 sin 40 års-fødselsdag bag tremmer i et fængsel i Paraguays hovedstad, Asunción.

Foto: Nathalia Aguilar Vis mere Foto: Nathalia Aguilar

Det brasilianske fodboldikon og hans bror, Roberto, blev anholdt i starten af marts. De er begge mistænkt for at rejse ind i Paraguay ved hjælp af falske dokumenter.

Nu får Ronaldinho støtte fra en gammel FC Barcelona-holdkammerat.

I en Instagram-video rækker camerounske Samuel Eto'o en hjælpende hånd ud til den tidligere verdensstjerne.

»Tillykke med fødselsdagen, min bror. Jeg har ingen ord. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal sige. Vi taler om, hvordan vi kan opmuntre dig,« siger Eto'o på spansk i videoen.

Vis dette opslag på Instagram Feliz Cumpleaño Hermano joyeux Anniversaire mon frère @ronaldinho adrénaline @fcbarcelona Et opslag delt af Samuel Eto'o (@setoo9) den 21. Mar, 2020 kl. 6.38 PDT

»Du er min bror, min ven. Jeg kan ikke forestille mig, hvad du går igennem. Jeg kan kun anmode dig om at have styrke og bede meget.

»Jeg håber, at alt dette kan blive løst snart, for du er en god person og en god ven. Her elsker vi dig meget, og du kan regne med mig i forhold til alt, hvad du skal bruge.«

»Hvad der kan gøres, vil jeg gøre.Og hvis jeg ikke kan gøre det, vil jeg bede en ven om en tjeneste,« lyder det fra Eto'o.

De to eks-stjerner spillede sammen i FC Barcelona fra 2004 til 2008.