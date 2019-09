Kan man være ambassadør for turisme i Brasilien og samtidig have fået konfiskeret sit pas, så man ikke kan komme ud af landet?

I Ronaldinhos tilfælde er svaret et helt klart ja. Den nu 39 år gamle tidligere fodboldspiller har de seneste uger på den ene siden kæmpet mod den brasilianske regering og på den anden side arbejdet for den.

Brasilianeren blev for en uge siden udnævnt som turisme-ambassadør i sit hjemland, men på det tidspunkt var Ronaldinho end ikke i besiddelse af sit eget pas. Det var blevet inddraget af den brasilianske regering.

Ronaldinho og hans bror, der også fungerede som fodboldspillerens agent, havde nemlig bygget en firskeplatform og bådbro uden at få tilladelse af myndighederne. Og samtidig i et miljøfredet område i Guaiba-søen i Porto Alegra. Derfor blev de pålagt en bøde på 14 millioner kroner. Det skriver The Mirror.

Foto: ALBERT GEA Vis mere Foto: ALBERT GEA

Da den tidligere fodboldstjerne ikke fik betalt sin bøde, blev hans pas og flere ejendele så beslaglagt, og derfor kunne Ronaldinho for en uge siden kalde sig turisme-ambassadør - uden selv at være i besiddelse af sit pas.

Det bliver der dog lavet om på nu, for Ronaldinho har fået lavet en aftale med de lokale myndigheder om at betale en bøde på 10 millioner kroner i stedet - og råde bod på ødelæggelserne.

Nu kan Ronaldinho så igen rejse verden rundt og optræde til diverse showkampe med andre verdensstjerner. Som turisme-ambassadør for Brasilien og 10 millioner kroner fattigere.

Til gengæld har han nu et pas igen.