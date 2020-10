Fodboldlegenden Ronaldinho har fået coronavirus. Det siger han i en story på sin Instagram.

»Jeg har været i Belo Horizonte siden i går. Jeg skal deltage i et event. Jeg tog testen, og den var positiv. Jeg har det fint og oplever ingen symptomer. Eventet må udskydes til en anden gang. Vi vil snart være der sammen. Stort kram!« siger han i sin story.

Ronaldinho, der går under det borgerlige navn Ronaldo de Assis Moreira, har det altså fint og er nu i isolation i Belo Horizonte.

Den brazilianske fodboldspiller var en kultfigur, dengang han spillede for blandt andre FC Barcelona og AC Milan. Han vandt mange titler, herunder Champions League med Barcelona i 2006. Han modtog også en masse individuel hæder, hvor han blandt andet blev kåret til verdens bedste fodboldspiller i 2004 og 2005. Han var kendt for sin hurtighed og sine utrolige evner til at drible.

Han spillede de sidste mange år af sin karriere i hjemlandet, inden han lagde støvlerne på hylden i 2018.

Han spillede også 97 kampe for det brazilianske landshold og scorede 33 mål. I 2002 vandt han sammen med landsholdet VM i Sydkorea og Japan.

Ronaldinho har netop overstået fem måneders husarrest, da han sammen med sin bror forsøgte at komme ind i Paraguay med falske pas.

Han fik inddraget sit brazilianske pas tilbage i 2018, da han ikke betalte en bøde på cirka 17 millioner kroner for miljøskader, der var opstået ved opførelsen af en ejendom i Ronaldinhos fødeby Porto Alegro.

Han var inviteret til en velgørenhedsbegivenhed i Paraguay tilbage i marts, men blev altså stoppet af politiet inden han nåede at krydse grænsen. Han var oprindeligt i politiets varetægt i en måneds tid, inden han betalte kautionen på cirka 11 millioner kroner.

Han har siden da brugt fem måneder i husarrest, men mandag suspenderede dommeren Gustavo Amarilla så arresten, og nu er Ronaldinho en fri mand igen.

Nu skal en karantæne dog først lige overstås.