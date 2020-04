Ronaldinho er ikke længere bag tremmer.

Den tidligere brasilianske fodboldstjerne Ronaldinho er blevet løsladt af en dommer i en sag om svindel med pas. Han er dog langt fra en fri mand.

I stedet er han blevet beordret i husarrest sammen med sin bror på et hotel i Asuncion i Paraguay. Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Angiveligt har de i alt betalt 1,6 millioner dollars for at blive overført til et hotel, svarende til 11 millioner kroner.

I begyndelsen af marts ankom Ronaldinho og hans bror til Paraguay, hvor de dog kort efter blev anholdt - mistænkt for at rejse ind i landet med falske pas.

Få dage senere blev den tidligere fodboldstjerne varetægtsfængslet af en dommer:

»Vi kan ikke sige noget om efterforskningen, men der er indikationer på, at der også er begået andre lovovertrædelser, lød det fra anklager Osmar Legal fra den paraguayske anklagemyndighed, der ikke kunne uddybe, hvilke lovovertrædelser, der var tale om.

Ronaldinho var blevet inviteret til Paraguay af en velgørenhedsorganisation.

Dennes direktør, Dalia Lopez, erkender, at hun havde anmodet om officielle paraguayanske pas til brødrene, men siger, at hun ikke anede, at de var falske.

De brasilianske myndigheder inddrog Ronaldinhos pas i november 2018, da han ikke formåede at betale en bøde på 2,5 millioner dollar - knap 17 millioner kroner - for miljøskader.

Skaderne var opstået i forbindelse med opførelsen af en ejendom i Porto Alegre i det sydlige Brasilien.

Ronaldinho var en stor stjerne i sin aktive karriere, hvor han nåede at spille i Barcelona, Milan og og Paris Saint-Germain i sin aktive karriere. I 2002 var han med til at vinde VM med Brasilien, for hvem han optrådte 97 gange for og scorede 33 mål.