Ronald Koeman har det godt igen, efter at hollænderen var indlagt med hjerteproblemer.

Ronald Koeman er blevet rask og frisk igen, efter at den hollandske fodboldlandstræner har været indlagt på et hospital i Amsterdam.

Den tidligere Barcelona-stopper er kommet sig over de problemer med hjertet, der fik ham indlagt i søndags.

Det fortæller den 57-årige toptræner på Instagram.

- Det var noget af en forskrækkelse i sidste weekend. For mig selv selvfølgelig, men især for min familie og mine venner.

- Heldigvis var lægerne hurtige til at reagere, hvilket jeg er dybt taknemmelig for, skriver Ronald Koeman.

Han fortæller også, at han føler sig fit for fight igen, og at han vil vende tilbage til fodboldspillet, så snart bolden ruller igen.

- Sådan en hændelse hjælper dig virkelig til at komme ned på jorden. Det var fantastisk at se, hvor mange mennesker, der viste medfølelse. Og jeg har modtaget mange søde beskeder, lyder det fra Ronald Koeman.

Han var ude at cykle en tur, da han pludselig fik brystsmerter. Få timer senere lå han på hospitalet og gennemgik et kirurgisk indgreb.

Ronald Koeman har været landstræer for Holland siden 2018, og han var med til at kvalificere Holland til EM-slutrunden, som skulle have været afviklet denne sommer, men som på grund af coronapandemien er udskudt til 2021.

Han var i sin aktive fodboldkarriere en forsvarsprofil og opnåede 78 landskampe for Holland og scorede 14 mål, og han var med til at vinde EM-guld i 1988 med Holland.

Det var ikke mindst tiden i FC Barcelona, som gjorde ham til en stor stjerne.

Han spillede i Barcelona i samme periode som danske Michael Laudrup, og de to var blandt stjernerne på Barcelonas hold i begyndelsen af 1990'erne.

De var begge med til at vinde Europa Cuppen for mesterhold i 1992 med Barcelona. Koeman scorede det afgørende mål på frispark i den forlængede spilletid i finalen mod Sampdoria.

I samme turnering, som siden blev til Champions League, var Koeman også med til at vinde i 1988.

Dengang spillede han i PSV Eindhoven, og i finalen var også danskerne Søren Lerby, Ivan Nielsen og Jan Heintze med på det hollandske hold.

Koeman forlod Barcelona i sommeren i 1995 og skiftede til Feyenoord.

1. juli i 1997 tiltrådte han sit første trænerjob, da han blev assistenttræner på det hollandske landshold.

Siden har han været forbi Barcelona som assistent og stået i spidsen for Vitesse, Ajax, Benfica, PSV Eindhoven, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton og Everton.

