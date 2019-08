Inter indleder sæsonen med storsejr over Lecce. Men den nye træner, Antonio Conte, er ikke helt tilfreds.

Den belgiske angriber Romelu Lukaku scorede i sin debut mandag for Inter.

Holdets nye træner, Antonio Conte, fik en perfekt start med en sejr på 4-0 over Lecce, der er blandt oprykkerne i den italienske Serie A.

Lukaku, som Milano-klubben har hentet for knap 500 millioner kroner fra Manchester United, scorede Inters tredje mål efter en times spil efter en dårlig parering fra Lecces målmand.

- Lukaku trådte ind i Inters verden på bedste vis og med stor ydmyghed, siger Conte, som skal forsøge at vælte de seneste otte sæsoners mesterhold, Juventus, af pinden.

Conte var tilfreds med sine spilleres indstilling, men kun indtil Inter bragte sig foran med to mål.

- Så brød jeg mig ikke om, hvad drengene viste. De slappede for meget af og gik ned i intensitet under pres. Vi er nødt til at forbedre os mentalt og fysisk, siger Conte, der tidligere har haft ansvaret for Juventus, Chelsea og det italienske landshold.

I weekenden tog både Juventus og vicemestrene fra Napoli hul på den nye sæson med fuldt udbytte. Juventus slog Parma 1-0, mens Napoli besejrede Fiorentina med 4-3.

Inter sluttede som nummer fire i den forgangne sæson under ledelse af Luciano Spalletti, som dermed sikrede klubben Champions League-deltagelse.

Ansættelsen af Conte som cheftræner har ifølge nyhedsbureauet AFP skærpet Inter-tilhængernes forventninger om den første Serie A-titel siden 2010.

- Lad os fejre indtil midnat, sagde Conte efter mandagens sejr.

- Fra i morgen koncentrerer vi os om Cagliari. Det bliver en vanskelig tur, tilføjede han om næste weekends kamp på Sardinien.

/ritzau/AFP