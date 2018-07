Uefa har tildelt Roma-præsident James Pallotta tre måneders karantæne for at kritisere dommerbeslutninger.

Rom. Tre måneders Champions League-karantæne.

Det er straffen for at kritisere dommerbeslutninger på den måde, som AS Romas præsident, James Pallotta, gjorde efter Champions League-nederlaget til Liverpool i maj.

Roma tabte samlet 6-7 til Liverpool efter to semifinalekampe.

Pallotta langede ud efter flere af dommerens skøn og kaldte det blandt andet for "en stor joke", at flere af kendelserne ikke kunne genses, som det er tilfældet med videosystemet VAR (Video Assistant Referee).

Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) har besluttet at udelukke præsidenten fra at udføre sit job i forbindelse med kampene i Champions League-gruppespillet, hvor Roma er med.

Pallotta må dermed ikke kommunikere med spillere og trænere under kampene eller gå i omklædningsrummet.

Romas første gruppekamp spilles 18. eller 19. september, og derfra går der tre måneder, før Pallotta igen må være en del af de europæiske kampe. Til den tid er gruppespillet forbi.

Foruden Pallottas karantæne er Roma blevet tildelt en bøde på 19.000 euro eller 141.000 kroner for blandt andet fyrværkeri blandt fansene.

