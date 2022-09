Lyt til artiklen

Den russiske oligark Roman Abramovich har spillet en stor rolle i at få løsladt flere briter i Rusland.

En af dem, der har fået hjælp af den tidligere Chelsea-ejer, er briten John Harding.

Han udtaler sig til The Sun, hvor han blandt andet forklarer, at da han blev løsladt fra sit fangenskab af de russiske styrker sammen med fire andre briter, stod Roman Abramovich klar til at flyve dem ud af Rusland.

John Harding fortæller også til mediet, hvordan Roman Abramovich agerede, da han spillede en vigtig rolle i at få løsladt de fem briter, som landede hjemme i Storbritannien torsdag morgen efter være blevet løsladt onsdag.

»Det er ganske specielt at tænke på, at han var involveret. Han er respekteret af os nu. Han har gjort utrolig meget for os og vi kan ikke takke ham nok,« siger John Harding til The Sun, hvori han også beskriver Abramovich so en 'herlig fyr' og 'en legende.'

Familien til Shaun Pinner, en af de andre briter, der blev hjulpet af Abramovich, har igennem det britiske udenrigsministerium kommet med en udtalelse, hvori de udtrykker deres store taknemmelig for Abramovichs rolle i sagen.

»Vi vil gerne takke alle, som har vært involveret i Shauns løslatelse. Det har vært en meget følelsesladet tid. Shaun er heldigvis ved godt mod.«

Roman Abramovich har i den seneste tid skulle vænne sig til en noget anden tilværelse siden, at Rusland invaderede Ukraine.

Abramovich købte Chelsea i 2003 for 140 millioner, men blev tvunget til at sælge klubben på grund af Ruslands invasion Ukraine i februar. Han blev nemlig ramt af heftige sanktioner fra både EU og den britiske regering på grund af hans forbindelser til Vladimir Putin.

Chelsea blev herefter solgt til det amerikanske Clearlake Capital-konsortium med Todd Boehly i spidsen for en pris på 4,25 milliarder pund. Det svarer til cirka 36,9 milliarder kroner. Det har Chelsea tidligere oplyst.

Abramovich fik ikke del i pengene fra salget. En af de sanktioner, han er ramt af, går på, at han ikke må tjene penge på britisk grund. Det har dog ikke medført, at Roman Abramovich ikke længere er en særdeles velhavende mand.

Ifølge Bloomberg er Abramovichs formue på et år svundet med over 40 procent og vurderes nu til at være på 78 milliarder kroner.