Et privatjetly er lige lettet fra Ataturk Lufthavn i Istanbul. Destinationen er den russiske hovedstad Moskva, hvor en russisk oligark skal aflevere en helt speciel besked til Vladimir Putin.

Den håndskrevne besked, der lige er blevet leveret af af den russiske rigmand, er blevet skrevet af den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj.

Og indholdet er ikke noget, som Vladimir Putin er specielt tilfreds med.

»Fortæl dem, at jeg vil smadre dem,« skulle Putin angiveligt have reageret på beskeden ifølge The Times.

Foto: Reuters Vis mere Foto: Reuters

Den russiske oligark og Chelsea-ejer Roman Abramovich var mellemmanden, der overrakte den håndskrevne besked til Putin.

Roman Abramovich har angiveligt indtrådt i denne noget specielle rolle for at forsøge at redde sit omdømme efter at være blevet sanktioneret af Storbritannien og EU på grund af hans tætte forhold til Putin.

Hans aktiver er blevet frosset af Storbritannien, og han valgte derfor at sætte Chelsea FC til salg, der også har været hårdt ramt af sanktionerne, som blandt andet gør, at klubben ikke kan sælge billetter til egne fans til hjemmekampe i Premier League.

Det er ikke alle, der er glade for Roman Abramovichs nye rolle som mellemmand.

Foto: GLYN KIRK Vis mere Foto: GLYN KIRK

Ifølge The Wall Street Journal udviste Chelsea-ejeren symptomer på forgiftning efter et møde i Kyiv tidligere på måneden med ukrainske fredsforhandlere.

Det amerikanske medie skrev, at Roman Abramovich og to ukrainske forhandlere fik røde rindende øjne, og huden på deres ansigt og hænder skulle angiveligt være skallet af.

Hvem, der stod bag den formodede forgiftning, er endnu ukendt, men det amerikanske medie skriver, at det formentlig er russere, der ville spolere fredsforhandlingerne mellem Roman Abramovich og de ukrainske fredsforhandlere.

Hændelsen er ikke blevet bekræftet fra officielt hold, og Roman Abramovich har ikke sat ord på sin nye rolle, men det er helt sikkert, at forholdet til Putin ikke er såt tæt og givende for den russiske oligark, som det har været.