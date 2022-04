Den russiske oligark og Chelsea-ejer, Roman Abramovich, har fået indefrosset 48 milliarder kroner af sine aktiver.

Det er svarende til godt halvdelen af den russiske rigmands estimerede formue, skriver Bloomberg.

En domstol ved kanaløen Jersey, der er beliggende mellem England og Frankrig, står bag afgørelsen. Politiet har på øen ransaget lokaler, som 'mistænkes for at være forbundet' med Roman Abramovich.

Øen Jersey er selvstyrende, men er under britisk kronbesiddelse. Det betyder, at Storbritannien har ansvaret for øens beskyttelse, men Jersey er ikke en del af kongeriget. Samtidigt er Jersey ikke medlem af EU og øen har derfor været en magnet for rigmænd i en lang periode.

