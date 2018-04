Romas træner, Eusebio Di Francesco, var langt fra imponeret over dommeren efter 1-4-nederlag til Barcelona.

Barcelona. Romas træner, Eusebio Di Francesco, var stærkt utilfreds med dommeren, efter at hans mandskab onsdag tabte 1-4 til spanske Barcelona i Champions League-kvartfinalen.

Den hollandske dommer Danny Makkelie afviste blandt andet italienske appeller for et straffespark til Edin Dzeko tidligt i kampen.

Senere dømte han et frispark i stedet for et straffespark, da Samuel Umtiti fældede Lorenzo Pellegrini.

Det var dog Romas egen anfører, Daniele De Rossi, der bragte Barcelona foran, da han lavede selvmål i første halvleg.

- Daniele lavede en fejl. Det kan altid ske, og Manolas var også uheldig, så selvfølgelig lavede vi fejl, men Barcelona er gode nok til at vinde uden hjælp fra dommeren, siger Di Francesco efter kampen.

Han henviser til Romas Kostas Manolas, der ligesom de Rossi lavede selvmål for italienerne til stillingen 2-0.

- Semedos tackling på Dzeko var et klart straffespark, og vi kunne have fået et mere mod Pellegrini. Det er meget uretfærdigt, når man ser, hvordan vi spiller i aften.

- Vi lavede fejl på den sidste aflevering, men vi viste vilje og talent til at tage mere med herfra. Vi håndterede kampen meget godt, og vores fejl blev dyre, siger Eusebio Di Francesco.

Gerard Pique gjorde det til 3-0 for Barcelona, mens Edin Dzeko fik lov at reducere til 1-3 for Roma. Luis Suarez sørgede for scoringen til kampens resultat, 4-1.

Sidstnævnte afviser, at Barcelonas sejr var for stor i forhold til spil og chancer.

- Hvis ikke vi kommer i feltet med godt kombinationsspil, så vil den slags mål (selvmål, red.) ikke ske, siger han.

- Vi havde mange chancer for at score, og deres målmand spillede en god kamp, så resultatet er ikke uretfærdigt, tilføjer Suarez.

/ritzau/Reuters