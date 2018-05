Den 30-årige Roma-profil Radja Nainggolan har valgt at stoppe på det belgiske landshold.

Det sker i kølvandet på offentliggørelsen af Belgiens VM-trup mandag, hvor landstræner Roberto Martinez forbigik den 30-årige midtbanespiller.

»Min landsholdskarriere er meget modviligt nået til vejs ende. Jeg har altid gjort alt, hvad jeg kunne for at repræsentere mit land,« skrev Radja Nainggolan på det sociale medie Instagram.

Radja Nainggolan var ikke blandt bruttotruppens 28 spillere, der skal kæmpe om at komme med til sommerens VM-slutrunde i Rusland.

Radja Nainggolan og Roma nåede hele vejen til semifinalen i Champions League, før Liverpool satte en stopper for deres europæiske eventyr. Foto: ALBERTO LINGRIA Radja Nainggolan og Roma nåede hele vejen til semifinalen i Champions League, før Liverpool satte en stopper for deres europæiske eventyr. Foto: ALBERTO LINGRIA

»Radja Nainggolan er en topspiller Årsagen er taktisk. I de sidste to år har teamet arbejdet på en bestemt måde. Andre spillere havde de roller,« forklarer landstræner Roberto Martinez ifølge BBC og fortsætter:

»Vi ved, at Radja har en meget vigtig rolle i sin klub, og vi kan ikke give ham den rolle på vores hold.«

Belgiens endelige VM-trup skal udtages den 4. Juni og skal bestå af 23 spillere. Derfor skal yderligere fem spillere skæres fra inden da.

Roberto Martinez råder stadigvæk over mange andre store navne, herunder Kevin De Bruyne og Mousa Dembélé. Belgien er i gruppe med England, Panama og Tunesien.

Kvartfinalen blev endestation for Belgien, da landet for fire år siden deltog i VM-slutrunden i Rio de Janeiro. Foto: Gabriel BOUYS Kvartfinalen blev endestation for Belgien, da landet for fire år siden deltog i VM-slutrunden i Rio de Janeiro. Foto: Gabriel BOUYS

Her er Belgiens bruttotrup:

Målmænd: Koen Casteels, Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Matz Sels

Forsvarsspillere: Toby Alderweireld, Dedryck Boyata, Laurent Ciman, Christian Kabasele, Vincent Kompany, Jordan Lukaku, Thomas Meunier, Thomas Vermaelen, Jan Vertonghen.

Midtbanespillere: Yannick Carrasco, Kevin de Bruyne, Mousa Dembele, Leander Dendoncker, Marouane Fellaini, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Adnan Januzaj, Dries Mertens, Youri Tielemans, Axel Witsel.

Angribere: Michy Batshuayi, Christian Benteke, Nacer Chadli, Romelu Lukaku.