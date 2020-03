Spanske myndigheder vil ikke tillade Roma-spillere at lande i Sevilla, hvor de torsdag skal spille EL-kamp.

Efter planen skal Sevilla torsdag aften tage imod AS Roma i ottendedelsfinalen i Champions League.

Men flyet fra Italien er blevet nægtet at lande i den spanske region, skriver Roma på sin hjemmeside.

- Som del af tiltagene mod Covid-19-udbruddet vil de spanske myndigheder ikke give tilladelse til, at holdets fly fra Italiens hovedstad kan lande i Spanien, står der.

Roma-spillerne havde planlagt at flyve mod det spanske onsdag eftermiddag, men må indtil videre blive i Italien. Klubben skriver, at der vil komme yderligere oplysninger om kampen snarest.

Tirsdag meddelte de to klubber, at kampen ville blive spillet uden tilskuere for at undgå spredning af coronavirusset. Det havde de spanske myndigheder besluttet.

Italien er det land i Europa, der er hårdest ramt af coronavirus.

En opgørelse fra Johns Hopkins University, der hele tiden opdaterer antallet af smittede og døde af coronavirus, viser onsdag eftermiddag, at der er registreret 10.149 smittetilfælde i Italien.

631 af de smittede i landet er døde, mens 724 personer er erklæret virusfri efter at have været smittet.

