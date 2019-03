Daniele De Rossi var slukøret, efter at Roma røg ud af Champions League på et mål i den forlængede spilletid.

Skæbnen var hård for den italienske fodboldklub Roma, da holdet onsdag røg ud af Champions League.

Italienerne vandt den første ottendedelsfinale 2-1, men er færdig i den prestigefyldte turnering efter et 1-3-nederlag til Porto, der scorede det afgørende mål dybt inde i den forlængede spilletid.

Her fik portugiserne tildelt et straffespark tre minutter før en eventuel straffesparkskonkurrence, efter at VAR-systemet var blevet taget i brug for at se, om der var blevet begået ulovligheder.

- Det er en forfærdelig måde at ryge ud på, men vi må bare acceptere det, sagde Romas midtbaneslider Daniele De Rossi efter kampen ifølge Reuters.

- Det går op og ned for os. Det var ikke en perfekt præstation, men vi viste, at vi var et sammentømret hold af rigtige mænd.

De Rossi, der har gang i sin 18. sæson i den italienske hovedstadsklub, scorede selv onsdag, da han udlignede til 1-1 kort før pausen.

- Straffesparkskonkurrencen var inden for rækkevidde, og vi havde mulighed for at nå kvartfinalen for andet år i træk.

Onsdagens nederlag lægger yderligere pres på Roma-træner Eusebio Di Francesco, hvis fremtid i klubben angiveligt er uvis efter en lidt lunken sæson.

Di Francesco kan tilsyneladende også selv mærke presset. Den 49-årige italiener forlod således stadion efter kampen uden at stille op til interview eller pressemøde.

Daniele De Rossi håber dog, at Di Francesco fortsætter.

- Jeg ved ikke, hvad der kommer til at ske, men man kan ikke tage resultaterne fra ham. Torsdag arbejder vi videre med ham, og så må klubben tage en beslutning, siger De Rossi.

/ritzau/