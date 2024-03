Roma måtte gå den maksimale distance for at nå i ottendedelsfinalerne med en samlet sejr over Feyenoord.

AS Roma uden danske Rasmus Nissen Kristensen er klar til ottendedelsfinalerne i Europa League, men det holdt hårdt i hjemmekampen mod Feyenoord.

Den ordinære tid endte 1-1 ligesom det første opgør, og da der ikke blev scoret i forlængelsen, måtte der straffespark til at afgøre sagerne. Her var romerne bedst og brændte kun ét forsøg mod hollændernes to afbrændere.

Det blev en intens indledning på kampen, hvor gæsterne fra Rotterdam bragte sig i front allerede efter fem minutter.

Santiago Gimenez fik med en hurtig reaktion og skulderen dirigeret bolden lidt heldigt i mål.

Det vækkede Roma, som overtog spillet og skabte flere gode chancer. Det var dog ikke en af dem, der førte til en fortjent udligning ved Lorenzo Pellegrini efter et kvarters spil.

Midtbanespilleren viste uovertruffen sparketeknik, da han modtog bolden lidt uden for feltet og følte bolden over i det lange hjørne.

Romerne var herfra det bedste hold på banen halvlegen ud, men det blev ikke til flere mål trods fine chancer til Daniele De Rossis mandskab.

Mens første halvleg havde masser af chancer og godt spil, så var det totalt fraværende efter pausen.

De to hold fik låst hinanden fast taktisk, fordi begge var bange for at komme bagud, og det betød 45 minutter nærmest blottet for chancer.

Det førte uvilkårligt til forlænget spilletid, hvor Feyenoord i det første kvarter var bedst uden for at alvor at komme tæt på scoring.

I det sidste kvarter var Roma bedre med, og to gange i sidste minut var Romelu Lukaku tæt på at blive matchvinder. Men det hele måtte afgøres i straffesparkskonkurrence.

Her blev serbiske Mile Svilar i Romas mål helten. Han hev to redninger frem, og derfor var Lukakus mis fra 11 meter ligegyldigt.

I Prag var der succes for Sparta Prags danske cheftræner, Brian Priske. Efter at have tabt udekampen mod Galatasaray med 2-3, sikrede det tjekkiske mandskab sig avancement med 4-1 i returopgøret hjemme.

/ritzau/