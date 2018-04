Klubpræsident James Pallotta fejrede Romas Champions League-bedrift med at hoppe i et historisk springvand.

Rom. Det var med følelserne helt uden på tøjet i store dele af Rom natten til onsdag, efter at AS Roma havde ekspederet FC Barcelona ud af fodboldens Champions League.

3-0-sejren i returmødet i kvartfinalen gav et samlet 4-4-resultat, og dermed var romerne i semifinalen på reglen om udebanemål.

Bedriften var øjensynligt værd at fejre både på banen, på tilskuerpladerne og bagefter i Roms gader.

Således også for klubpræsident James Pallotta, der tog den helt store badetur.

Iført bukser og skjorte hoppede Pallotta bagover og i vandet på Piazza del Popolo i et af byens springvand.

Til stor jubel for Roma-fans tumlede Pallota rundt i det våde element, inden han lod sig hylde af den jublende skare.

Efterfølgende har Pallotta dog undskyldt sin handling, og ifølge AP har han indvilget i at betale en bøde for at hoppe i springvandet.

I Rom koster det normalt en bøde på 500 euro (cirka 3700 kroner) at hoppe i de historiske springvand i byen.

Ifølge Ansa, som er det italienske nyhedsbureau, har Pallotta allerede ringet til borgmesteren i Rom, Virginia Raggi, og undskyldt og forklaret, at han betaler bøden.

Den hovedrige amerikaner, der sammen med tre andre forretningsfolk overtog Roma i 2011, er også ejer af en mindre del af det amerikanske basketballhold Boston Celtics.

/ritzau/