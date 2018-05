Spillerne fra AS Roma viste tirsdag støtte til Liverpool-fanen Sean Cox, der blev overfaldet af hooligans fra AS Roma i sidste uge, da de to klubber mødtes i Liverpool i den første af to semifinaler i Champions League.

Under tirsdagens træning bar Roma-spillerne en trøje med teksten "Forza Sean" forud for onsdagens returkamp.

Den handling betegner Liverpool-manager Jürgen Klopp som en "stor, stor, stor gestus".

»Jeg synes allerede, at Roma havde vist en flot gestus i sidste uge ved at placere blomster ved mindemærket for de 96 faldne under Hillsborough-katastrofen,« siger Jürgen Klopp på et pressemøde.

53-årige Sean Cox' tilstand betegnes stadig som livstruende.

Jürgen Klopp gentog sit budskab om, at han håber, at onsdagens Champions League-kamp vil blive afviklet i en positiv atmosfære på trods af sidste uges overfald.

»Jeg håber virkelig, at alle vil forstå, at i morgen, i denne smukke by, med godt vejr, at alle vil gå til stadion og se frem til en intens og fantastisk fodboldkamp,« siger Jürgen Klopp.

To Roma-fans blev anholdt og sigtet for drabsforsøg efter overfaldet på Sean Cox.

3000 politibetjente vil være til stede i Roms gader som følge af den betændte stemning mellem de to holds fans.

/ritzau/AFP