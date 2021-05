Efter fyringen i Tottenham har José Mourinho fået styr på fremtiden. Fra næste sæson skal han træne AS Roma.

Den tidligere så succesfulde fodboldtræner José Mourinho har fundet sin kommende arbejdsgiver.

Fra næste sæson skal han stå i spidsen for Serie A-klubben AS Roma. Det meddeler klubben på Twitter.

Udmeldingen kommer, efter at klubben fra Italiens hovedstad tidligere tirsdag meddelte, at Paulo Fonseca stopper i cheftrænerjobbet efter sæsonen.

Aktuelt indtager Mourinhos kommende mandskab syvendepladsen i Serie A og er i Europa League-semifinalen, hvor holdet dog er bagud 2-6 til Manchester United efter den første semifinale.

58-årige Mourinho har tidligere haft stor succes i italiensk fodbold. I perioden 2008-2010 var han cheftræner for Inter i to sæsoner, hvilket kastede to mesterskaber, en pokaltitel og en Champions League-titel af sig.

Det er kun to uger siden, at José Mourinho blev smidt på porten som manager i engelske Tottenham efter halvandet år i klubben.

Før det havde han også ophold i Manchester United og Chelsea, som blev afbrudt før tid.

"The special one" har også stået i spidsen for blandt andet Real Madrid og FC Porto.

