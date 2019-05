Roma slog hjemme Juventus 2-0 og holdt dermed liv i drømmen om top-4, som giver billet til Champions League.

AS Roma kæmper for at komme med i Champions League i næste sæson, og til det formål skal romerne slutte i top-4 i Serie A.

Søndag lignede det længe et enkelt point, men en sen scoring sikrede Roma en 2-0-sejr hjemme over mesterholdet Juventus, der led sæsonens tredje nederlag.

Dermed nåede Roma op på 62 point på sjettepladsen i den tætte dyst, som involverer flere hold.

Juventus er for længst mester, og Napoli har længe været urørlig på andenpladsen og nåede op på 76 point med en 2-1-sejr over Spal søndag.

Derefter følger Atalanta med 65 point, mens Inter for en kamp færre har 63 point på fjerdepladsen, som giver adgang til Champions League.

AC Milan har på femtepladsen 62 point ligesom Roma, mens Torino og Lazio på syvende- og ottendepladsen har henholdsvis 60 og 58 point.

Romas fik først gang i målscoringen mod Juventus i det 79. minut, da Edin Dzeko fandt Alessandro Florenzi, som i feltet løftede bolden over Juventus-keeper Wojciech Szczesny til 1-0-føring til Roma.

I overtiden sørgede Dzeko selv for målet til 2-0, da han sparkede bolden i kassen efter et kontraangreb fra hjemmeholdet.

Joachim Andersen var ude med en skade søndag hos Sampdoria, der tabte 1-2 til Empoli, som havde Jacob Rasmussen på bænken.

Det var vigtige point for Empoli, der som tredjesidst kæmper for at undgå nedrykning.

Lige over nedrykningsstregen ligger Genoa og Lukas Lerager med 36 point, mens Udinese nåede op på 37 point med en 3-1-sejr ude over nedrykkede Frosinone søndag.

Her spillede Jens Stryger Larsen hele opgøret for Udinese.