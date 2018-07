Ifølge Romas sportsdirektør er den brasilianske stjernemålmand Alisson på vej til at skifte til Liverpool.

Rom. Liverpool er formentlig tæt på at hente den brasilianske landsholdsmålmand Alisson i AS Roma.

Ifølge Roma-sportsdirektør Ramon Rodriguez Verdejo - som er mest kendt som Monchi - er Alisson allerede i England som et led i forhandlingerne.

- Vi har ikke afsluttet noget endnu. Men det er sandt, at forhandlingerne er fremskredne, og at han er derovre nu.

- Når der kommer et lukrativt tilbud, så er man nødt til at overveje det. Vi har set på fordele og ulemper og valgt at snakke med Liverpool, siger Monchi ifølge Romas Twitter-profil.

Monchi ved, at et salg af Alisson vil skabe kritik, men han afviser, at klubben bliver svækket.

- At sælge Alisson vil ikke vise mangel på ambitioner. For mig er ambitioner at gøre det rigtige efter at have tænkt alt igennem.

- Jeg kom her for at bygge et stærkt hold op. Ikke bare for et år, men for mange år i fremtiden, og jeg er sikker på, at det vil være tilfældet, siger Monchi.

Torsdag blev Ajax-angriberen Justin Kluivert præsenteret som ny spiller i Roma, og tidligere har romerne også hentet midtbanespilleren Javier Pastore i PSG.

- Jeg forstår fansenes synspunkter. Jeg vil have, at de skal forstå, at vi arbejder på at skabe et stærkere hold.

- Nogle folk havde aldrig troet, vi var i stand til at hente Kluivert. Det samme gælder Pastore. Måske er dagen i dag hård for nogle fans, men vi har hentet topspillere, mener Monchi.

/ritzau/