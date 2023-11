Weekendens store debat får nu tilføjet endnu et kapitel af Jens Rohde.

FCK-træner var usportslig, da han i medierne efterlyste en nødbremse fra Kevin Diks, mener dommerformand.

- Det er i sådan en situation, man må tage et rødt kort.

Ordene blev sagt af FC København-træner Jacob Neestrup efter lørdagens 1-2-nederlag ude til Viborg FF i Superligaen.

FCK-træneren efterlyste, at holdets forsvarsspiller Kevin Diks skulle have afværget en friløber til en Viborg-spiller med en nødbremse.

Neestrups udtalelse fik efterfølgende formanden for foreningen Danske Fodbolddommere (DFU), Jens Rohde, til tasterne.

- Den kommentar er til rødt kort. Så simpelt er det, skrev Jens Rohde søndag på det sociale medie X.

Neestrup svarede igen i B.T. ved at sige, at Rohde burde være upartisk og ikke forsøge at fremtvinge en karantæne til FCK-træneren.

FCKs cheftræner Jacob Neestrup Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Vis mere FCKs cheftræner Jacob Neestrup Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Rohde afviser mandag over for Ritzau, at han ønsker Neestrup i karantæne. For Rohde handler det udelukkende om det etiske og at værne om det, der står i fodboldloven.

Men er det passende, at en dommerformand på den måde angriber en træners gøren og laden?

Ja, mener Rohde, der føler, at det er hans pligt at blande sig i debatten som formand for fodbolddommerne.

- Det handler jo om fodboldloven. Jeg siger jo det, jeg mener omkring vores fodboldværdier. Altså helt principielt. Jeg kan ikke se, hvorfor jeg ikke skulle gøre det. Det er min ret at blande mig i fodbolddiskussioner.

- Det kan jo ikke være sådan, at kun bestemte mennesker må blande sig i fodbolddiskussioner. Jeg ser det faktisk som min pligt at forsvare de værdier, som, jeg mener, er i fodboldloven, forklarer Rohde.

Han står af samme grund på mål for udtalelserne som både privatperson og dommerformand.

- Det er mit grundlæggende synspunkt, at det er forkert at opfordre til usportslig optræden på fodboldbanen.

- Det synspunkt er uangribeligt, mener jeg i al ubeskedenhed, uanset om jeg siger det i min egen person, eller om jeg siger det som formand for fodbolddommerne, siger Rohde.

Jens Rohde Foto: Søren Bidstrup Vis mere Jens Rohde Foto: Søren Bidstrup

Han tilføjer, at han har fået opbakning til sine udtalelser af Bjarne Nigaard, der er formand for ordensudvalget i DFU.

- Jeg kan godt tillade mig at ytre mig. Jeg er blevet valgt på at skabe noget synlighed omkring dommergerningen og fortolkningen af dommergerningen. Og det gør jeg på flere måder.

- Jeg deltager i øvrigt, som jeg altid har gjort, i den offentlige debat om det, der interesserer mig. Og fodbold interesserer mig.

- Alle skal have mulighed for at deltage i en principiel diskussion om den sport, vi alle sammen elsker, lyder det fra dommerformanden.

Efter at have sovet på det, står han derfor fast på det, han skrev søndag.

- Jeg synes, at Neestrups kommentar var til rødt kort. Hvis han nu havde stået og råbt det ud over banen - altså rent hypotetisk - så ville dommeren jo faktisk skulle skride ind.

- Det er jo en opfordring til at optræde usportsligt, og det synes jeg bare ikke, man skal gøre på tv, siger Rohde.

Dommerformanden vil til gengæld ikke blande sig i, hvad Neestrup og andre trænere siger inde i omklædningsrummet.

- Det skal jeg overhovedet ikke blande mig i. Men der er forskel på det og så at sige det på tv. Vi ved jo, at alle vores børn sidder og ser superligafodbold.

- Jeg synes ikke, man behøver at fremføre i fjernsynet, at det skal være normen, at man skal trække i nødbremsen. Det bliver noget træls fodbold at se på, mener Rohde.

Rohde er selv fan af Viborg, der vandt kampen mod FCK med 2-1. Men han mener hverken, at det påvirker eller diskvalificerer ham i debatten.

- Jamen, jeg er upartisk. Jeg tager fodboldens parti, og jeg synes, at det er en god debat, vi får. For hvad er det for en kultur, og hvad er det for nogle værdier, vi gerne vil fremme?

- Min pointe er, at der er en samfundskontrakt mellem sporten og det civile liv. Og jeg advarer imod, at man bryder den ved at sige: Jamen i elitesport og i professionel sport må vi gøre, som vi vil.

- For vi spejler os alle sammen i eliten, siger Rohde.

Han har fået beskeder om, at han skulle hade FCK, og at det er derfor, han har ytret sig kritisk om københavnerklubben. Det afviser han.

- Neestrup er jo en kulturbærer. Jeg har næsegrus beundring for Neestrup. Jeg synes, han på rekordtid har skabt et af de mest interessante fodboldhold.

- Jeg hader ikke FCK. Tværtimod er jeg gammel KB-fan. Jeg har intet problem med FCK og Neestrup. Jeg synes, at han er en fantastisk træner, og han har jo også været træner i Viborg.

- Så jeg har intet imod FCK. Jeg siger det her, fordi jeg ser op til dem. Jeg synes, at FCK og Neestrup er forpligtet til ikke at institutionalisere usportslig optræden på banen, siger Rohde.

