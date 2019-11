Nicklas Bendtners selvbiografiske bog 'Begge sider' har ikke kun skabt enorm opmærksomhed i Danmark. Også i udlandet diskuteres den i disse dage flittigt.

Og selvfølgelig er de britiske medier på mærkerne. For set fra deres synsvinkel er det interessant, når den 31-årige forward går til angreb på den tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger.

I bogen fortæller Nicklas Bendtner, at han i en eksplosiv telefonsamle i 2013 blandt andet kaldte franskmanden for et røvhul, fordi han ikke tillod danskeren at skifte fra Arsenal til Crystal Palace.

Dette er blevet til nyhedshistorier i medier som Daily Mail og The Independent.

Ligeledes bemærkes det, hvordan Nicklas Bendtner omtaler Mesut Özil, som han spillede på hold med i sin tid i Arsenal.

Daily Star fokuserer i den forbindelse på, at Bendtner beskriver den tidligere tyske landsholdsspiller, der har tyrkiske aner, som festglad.

At Nicklas Bendtners nye bog er blevet så interessant på De Britiske Øer, skyldes ikke mindst, at dagbladet The Guardian allerede i fredags bragte et længere uddrag af bogen i sine spalter.

I artiklens overskrift fortælles, hvordan Nicklas Bendtner på et tidspunkt – med store bogstaver – bad stjernen Thierry Henry om at tie stille.

Om bogen Titel: Nicklas Bendtner – 'Begge sider'

Forfatter: Rune Skyum-Nielsen

Forlag: Politikens Forlag

Udkommet: 5. november 2019

Vejl. pris: 300 kr.





Det norske dagblad Verdens Gang, der er kendt for at have en særdeles tabloid tilgang til alverdens hændelser, er også på banen med en skandalehistorie.

Her er det sidste års historie om Nicklas Bendtners taxitur, der får en tur i vridemaskinen.

Allerede nu må det konstateres, at 'Begge sider' er et hit.

Faktisk er den så populær, at den allerede inden udgivelsen i går var klatret ind på en førsteplads på Saxos bestsellerliste bare på baggrund af forsalget.

Hos Politikens Forlag, der udgiver Nicklas Bendtners og forfatter Rune Skyum-Nielsens bog, oplever de den store interesse for at læse om den 31-årige fodboldstjernes liv.

»Vi mærker en stor efterspørgsel på Rune Skyum-Nielsens bog om Nicklas Bendtner. Den er i toppen på Saxos bestsellerliste og på vej i tredje oplag. Vi oplyser aldrig, hvor store oplagene er, men det er dog sjældent, at vi sætter tredje oplag i gang på selve udgivelsesdagen,« sagde Camilla Høy, der er pressechef på Politikens Forlag, til B.T.