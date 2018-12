For ti år siden takkede Ole Gunnar Solskjær af på Old Trafford i den røde United-trøje. Onsdag var han tilbage som manager med familien som vidner.

Og det har været noget af en uge for Ole Gunnar Solskjær, der har vundet de to første kampe som Manchester United-manager.

Onsdag blev det til en sejr over Huddersfield, hvor både konen Silje og parrets tre børn klappede med på tribunen.

Derfor var det også en rørt Ole Gunnar Solskjær, der mødte pressen efterfølgende.

Ole Gunnar Solskjær (tv.) og Paul Pogba (th.) efter onsdagens kamp. Foto: JASON CAIRNDUFF Vis mere Ole Gunnar Solskjær (tv.) og Paul Pogba (th.) efter onsdagens kamp. Foto: JASON CAIRNDUFF

»Det var helt særligt. Jeg håber, min familie er stolt af mig,« sagde han til VG på pressemødet efter kampen. Et pressemøde, hvor der gik lidt tid før han egentlig mødte op, for han havde lige en snak med en særdeles velkendt Manchester United-legende.

Ingen ringere end Sir Alex Ferguson - som han også kalder 'chefen' - stjal Ole Gunnar Solskjærs opmærksomhed efter kampen, afslørede manageren selv, da han dukkede op i presserummet og gav sig tid til et hurtigt svar på norsk også.

»Bare det går hurtigt, for chefen venter på mig. Jeg har også lige været sammen med ham nu her. Det var derfor, jeg var så sent på den. Han venter på mig nu også,« lød det fra Ole Gunnar Solskjær, der ikke ville afsløre, hvad de to havde talt om.

Han ville dog gerne tale om den helt særlige anden juledag, han netop havde været en del af.

To sejre ud af to mulige står Ole Gunnar Solskjær noteret for som manager for Manchester United. Foto: DAVID KLEIN Vis mere To sejre ud af to mulige står Ole Gunnar Solskjær noteret for som manager for Manchester United. Foto: DAVID KLEIN

Dagen, hvor han vendte tilbage på Old Trafford som manager til vilde fans.

»Det var specielt at gå derud og høre dem synge min sang. Før i tiden begyndte de med at synge, hvis jeg scorede et mål eller sådan noget. Nu begyndte de med det samme. Det er rørende og gør mig meget stolt,« lød det fra Ole Gunnar Solskjær. der kaldte onsdagen for en dag, han aldrig vil glemme.

Nordmanden har også allerede fået sendt meget ros efter sig som følge af de to første kampe efter han overtog tøjlerne fra José Mourinho. Det kan du læse mere om her.

Lige nu er aftalen, at Ole Gunnar Solskjær står i spidsen for Manchester United som midlertidig manager, men nordmanden har ikke lagt skjul på, at han gerne vil blive.