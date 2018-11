Kasper Schmeichel var stolt. Men han var også meget rørt efter lørdagens kamp.

»Det har været en hård uge for alle. Måden alle i klubben håndterer det, er en dedikation til det fundament, Vichai har skabt. Det krævede meget af os i dag. Det var hårdt. Men jeg er stolt af måden, vi spillede på, og hvor professionelle alle var. Uanset ville det være en følelsesladet dag. Jeg er glad for, vi fik tre point til ham.«

Sådan siger den danske landsholdsmålmand til BBC Matc of the Day, efter Leicester spillede lørdag eftermiddag mod Cardiff - og vandt.

Det var klubbens første kamp efter klubbens ejer Vichai Srivaddhanaprabha sidste weekend omkom efter en hjemmebanekamp.

Vichai Srivaddhanaprabha blev hyldet lørdag.

Her forlod Vichai Srivaddhanaprabha traditionen tro stadion i sin blå helikopter, men det gik frygteligt galt.

Kort tid efter den lettede, styrtede den til jorden og landede på en parkeringsplads ved siden af King Power Stadium. Dagen efter blev det meddelt, at ingen ombord overlevede.

Derfor betød lørdagens sejr særligt meget for Leicester, og Kasper Schmeichel understreger, at Vichai Srivaddhanaprabha ikke blot betød noget for klubben og byen.

Han betød også meget for målmanden personligt.



»Du møder meget få mennesker, der virkelig rammer dig og påvirker dig. Han havde en stor indflydelse på mit liv, og du kan se på reaktionen hos alle, at han påvirkede mange liv. Det er en mand, vi er så stolte af at have kendt. Vi tænker på hans familie. Det gør virkelig ondt på os, men jeg kan slet ikke forestille mig, hvad de går igennem. Vi tænker på hans familie i aften,« siger en tydeligt rørt Kasper Schmeichel til BBC Match of the Day.

Efter lørdagens 1-0 sejr over Cardiff er hele Leicester-mandskabet fløjet til Thailand.

Her skal de deltage i Vichai Srivaddhanaprabhas begravelse, og Kasper Schmeichel fortæller, at alle i klubben blev tilbudt at deltage.

»Der er ikke noget pres fra nogen. Alle håndterer sorg forskelligt. Alle fik tilbuddet om at flyve ud og deltage i hans begravelse, og det gør alle. Vi er glade for, vi kom fra kampen i dag med en sejr, vi kan tage med til Thailand, og vi håber, vi har gjort familien stolt,« siger Kasper Schmeichel.

Inden lørdagens kamp blev der holdt et minuts stilhed.

Han var blandt de første på ulykkesstedet sidste weekend, og torsdag fortalte Leicesters manager Claude Puel at målmanden måtte holdes tilbage af politiet, der forgæves forsøgte at redde passagerene ud af den brændende helikopter.

»Jeg vil ikke komme med for mange detaljer. Men omkring Kasper. Han så nogle meget forfærdelige ting,« sagde Leicesters manager Claude Puel torsdag.

Han så Kasper Schmeichel kort tid efter den frygtelige ulykke.

»Kasper har, som de andre spillere, en lang historie med ejeren, og de er alle knuste. Efter ulykken så jeg Kasper, jeg tror, han var den eneste spiller, der stadig var her efter kampen. Det var svært, meget svært,« sagde Claude Puel.