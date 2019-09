Cristiano Ronaldo må finde et lommetørklæde frem for at tørre tårerne bort.

»Jeg har aldrig set den video. Jeg har aldrig set den video. Utroligt,« siger han.

Den portugisiske fodboldspiller kommer med den voldsomt følelsemæssige reaktion i et spritnyt tv-interview.

Her bliver Cristiano Ronaldo overrasket med et kort klip med sin far, der taler om sønnikes fodboldevner.

Faren, Jose Dinis Aveiro, har aldrig spillet den store rolle i fodboldspillerens liv. Han var alkoholiker og døde af leversvigt i en alder af bare 52 år.

På det tidspunkt var Cristiano Ronaldo 20 år.

»Men jeg kendte virkelig ikke min far 100 procent. Han var alkoholiker. Jeg har aldrig haft en normal samtale med ham. Det var hårdt,« lyder det fra ham i tv-interviewet.

Her erkender Juventus-spilleren også, at de våde øjne og reaktionen kom bag på ham.

»Jeg troede, at interviewet ville være sjovt, men jeg forventede ikke, at jeg ville græde,« fortæller Cristiano Ronaldo videre i interviewet ifølge Daily Mirror:

»Men jeg har aldrig før set de her billeder. Jeg ved ikke, hvor du... jeg må have dem, så jeg kan vise dem til min familie.«

Det er den engelske journalist Piers Morgan, der har interviewet den portugisiske fodboldsspiller for tv-stationen ITV. Det sker i et program med den oplagte titel 'Cristiano Ronaldo Meets Piers Morgan'.

Her fortæller den i dag 34-årige fodboldspiller videre om, hvorfor han reagerer med tårer over at se klippet med faren. Se det her:

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019

»At jeg er blevet nummer et, og han har ikke set noget af det. Han har ikke set mig få priser,« siger Cristiano Ronaldo.

Det får Piers Morgan til at spørge: 'Han har aldrig set, hvor stor du er blevet?'

»Aldrig. Min familie, min mor, mine brødre, selv min ældste søn har set det. Min far har ikke set noget,« lyder Cristiano Ronaldos svar.

Interviewet bliver vist på engelsk tv tirsdag aften.