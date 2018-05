Andrés Iniesta spillede søndag sin sidste kamp for FC Barcelona og var rørt over sin afsked.

Barcelona. Klokken var et om natten, men Andrés Iniesta havde stadig ikke forladt græstæppet på Camp Nou.

Efter at have spillet sin sidste kamp for FC Barcelona sad den 34-årige midtbanespiller på banen. Helt alene inde i midtercirklen.

Det afslører billeder og videoer, som flere Twitter-brugere har lagt op.

Timer forinden havde han taget afsked med det catalanske hjemmepublikum og løftet mesterskabstrofæet efter sæsonens sidste kamp.

Afskeden var ikke nem for en tydeligt rørt Iniesta.

- Det er en svær dag, sagde Iniesta foran publikum ifølge AFP.

- Men det har været 22 vidunderlige år. Det har været en ære og fornøjelse at forsvare den her klub. For mig er det den bedste i verden. Jeg vil bevare jer i mit hjerte for evigt.

Barcelona sluttede sæsonen af med at besejre Real Sociedad 1-0 på hjemmebane. Iniesta var med fra start og blev skiftet ud otte minutter før tid, mens tilskuerne hyldede ham.

Det havde de nu også gjort i opgørets forudgående 82 minutter.

Kampen var Iniestas nummer 674 i Barcelona-trøjen. Kun hans tidligere holdkammerat Xavi har spillet flere for klubben med 767 optrædener.

Xavi var i øvrigt også til stede ved søndagens hyldest af Iniesta.

For Barcelona-træner Ernesto Valverde var det en unik spiller, som søndag sagde farvel til klubben.

- Jeg føler mig beæret over at have været en del af det, ligesom alle de andre gør. Han er en unik og enestående spiller. Der er ikke nogen som ham, sagde Valverde.

Selv om Iniesta har sagt farvel i Barcelona, slutter karrieren ikke for den elegante midtbanespiller. Han er udset en stor rolle på det spanske VM-hold, der skal forsøge at gentage triumfen fra 2010 ved sommerens slutrunde i Rusland.

Det vides dog endnu ikke, hvor Iniesta fortsætter klubkarrieren.

/ritzau/