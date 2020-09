Paul Gascoigne har svært ved at holde tårerne tilbage, da han på engelsk tv fortæller om indbruddet.

»Det knuser mit hjerte,« siger den tidligere fodboldspiller.

Forinden knækker hans stemme tydeligt undervejs i interviewet med programmet 'Good Morning Britain', der blev sendt i dag mandag.

Her fortæller han om det indbrud, han var udsat for i løbet af mandag for en uge siden. Her fik han stjålet værdigenstande for knap 1,2 millioner kroner, fremgår det.

På tv opfordrer han derfor gerningsmanden eller -mændene til at efterlade tingene 'i en pose et eller andet sted'. Mest af alt, fordi der blandt de stjålne ting var flere af hans afdøde fars ejendele: et ur og en cigarskærer.

»Jeg var virkelig tæt på min far,« som Paul Gascoigne forklarer i 'Good Morning Britain':

»Jeg er ligeglad med de andre ting, men de sentimentale ting betyder pokkers meget for mig. Det har virkelig ramt mig. Det er fjollede ting, som sikkert ikke betyder noget for dem (indbrudstyvene, red.), men de betyder virkeligt meget for mig.«

Indbruddet blev begået mandag i sidste uge, da Paul Gascoigne ikke var hjemme. Han sad i stedet blandt publikum til tv-programmet 'ITV Life Stories' for at bakke op om en anden tidligere fodboldspiller, Vinnie Jones, der skulle deltage i programmet.

Great to see Gazza in the Life Stories audience today, supporting his old nut-cracking mate ⁦@VinnieJones65⁩. pic.twitter.com/bGBUOFNpAT — Piers Morgan (@piersmorgan) August 31, 2020

Det blev foreviget af journalisten Piers Morgan, der smed billedet på Twitter. I et inteview med Mirror har Paul Gascoigne forklaret, at politiet mener, at indbruddet fandt sted, fordi de formodede gerningsmænd så på det pågældende billede, at den tidligere fodboldspiller ikke var hjemme.

Det var i øvrigt også Piers Morgan, der mandag var vært på 'Good Morning Britain', da Paul Gascoigne fortalte om sine følelser over for de stjålne ting. Den i dag 53-årige eksfodboldspiller var dog denne gang ikke i studiet, men stillede op via en forbindelse fra hjemmet i Dorset.

Blandt de stjålne genstande var ure, en cigarskærer og smykker. Der blev også stjålet to steaks fra hans fryser.