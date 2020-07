FC Midtjyllands australske kantprofil, Awer Mabil, var ekstra rørt i minutterne efter aftenens 3-1-sejr over FC København - en sejr, som sikrede FCM det danske mesterskab.

Og det skyldtes, at han havde sin søster i tankerne. Søsteren blev dræbt i et trafikuheld for halvandet år siden.

»Det var min søsters fødselsdag tre dage siden, så det har været en emotionel uge. Men nu er det en god, hvor vi har vundet den. Og den her er for hende,« sagde Mabil til B.T.



»Hun betyder alt for mig, så jeg havde brug for at gøre noget for hende! Jeg er taknemmelig for, at vi kunne gøre det for hende.«

»Hun er i mit hjerte, og jeg har hende altid med mig. Det her var for hende, og der er mere i vente,« garanterede den 24-årige kenyansk-australske DM-vinder.

Han havde dog oså store planer om at fejre triumfen med rigelige mængder alkohol. Uden hensyn til, at der i princippet er træning fredag morgen.

»Den er aflyst. Aflyst! Vi er ligeglade med, hvad træneren siger. Vi drikker ham fuld også! Så det er lige meget. Alt bliver godt.«

Awer Mabil scorede i øvrigt kampens sidste mål, da han cementerede sejren med 3-1-målet.