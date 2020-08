»Det er sindssygt. Jeg er lidt rørt over at være en del af et hold, der leverer sådan en klasse-magtdemonstration og slår de tyrkiske mestre. Jeg er lidt rørt og tom for ord.«

Sådan siger den dobbelte målscorer for FCK, Jonas Wind, til 6'eren efter FCKs 3-0-sejr over Istanbul Basaksehir i Europa Leagues 1/8-finale.

Den unge FCK-angriber scorede efter få minutter med hovedet, inden han omsatte et straffespark til 2-0 i anden halvleg og leverede assisten til Rasmus Falk på målet til 3-0.

Det er den foreløbige kulmination på comebacket, Jonas Wind fik efter coronapausen, hvor han kom tilbage efter en længerevarende skade.

»Jeg har sgu lidt kuldegysninger lige nu. Jeg er stolt af hele holdet, jeg er stolt af mig selv. Jeg kommer godt fra land (i denne sæson, red.), får en irriterende, grim skade, kommer godt tilbage og laver så to kasser og en assist til Falk.«

»Da jeg løb derinde, fyldte det ikke meget. Men det var været det hele værd nu, de hårde timer der er en del af, at jeg står her nu. Det er lidt rørende, men det er det hele værd, hvad jeg har været igennem,« siger Jonas Wind til 6'eren.

Nu venter der et opgør i Europa Leagues kvartfinale, hvor modstanderen efter alt at dømme bliver Manchester United.

Englænderne spiller onsdag aften hjemme mod østrigske LASK Linz, og Manchester United har en 5-0-sejr med i baggagen til Old Trafford, så det engelske storhold venter formentlig i Køln om fem dage.

»Det er sgu stort. Jeg kan huske, jeg så dem herinde i 2006 mod United. Det bliver stort at skulle det,« siger Jonas Wind.