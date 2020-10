Glamour, skandaler, scoringer på og uden for banen - og en far, som svigtede ham.

Nicklas Bendtners 32-årige liv og nu afsluttede fodboldkarriere har budt på mange op- og nedture, som man kan læse om i bestseller-biografien fra sidste år, 'Begge sider'.

I forbindelse med bogens udgivelse i England giver Bendtner et stort interview til Daily Mail, som har været en tur i Danmark for at besøge den tidligere landsholdsstjerne. Her taler Bendtner blandt andet ud om sin fars svigt undervejs i karrieren - hvilket tydeligvis fortsat påvirker ham.

»Det er en meget svær historie,« siger Bendtner til Daily Mail, som beskriver, at hans stemme knækker, mens han fortæller videre.

Nicklas Bendtner og Philine Roepstorff om nyt TV program, København onsdag den 11. marts 2020.

»Jeg mærkede min fars kærlighed, når jeg var den bedste til noget. Men når jeg lavede fejl, blev forholdet mere bøvlet. Han skulle ikke have været min agent. Det er meget svært for mig at tale om. Det er... et meget tungt emne,« siger Bendtner.

I dag ser han ikke sin far, som blandt andet i en periode var hans agent og forretningspartner i et smykkefirma, hvor han bag Bendtners ryg formøblede adskillige millioner kroner.

Den tidligere Arsenal-stjerne fortæller også om den berømte underbukse-skandale - altså ikke den, hvor han blev fotograferet med bukserne nede om anklerne, efter at han var bevet smidt ud af en natklub, men om dengang han fik omkring to millioner kroner for at 'flashe' et par underbusker med et bettingfirmas logo på efter en scoring ved EM i 2012.

»Alt, hvad jeg havde tjent, var væk. På det tidspunkt syntes jeg, det var en sjov 'gimmick', som ingen havde gjort før. Selvfølgelig have jeg ikke lige tænkt over, at millioner af mennesker ville kigge med, og at folk ville gå amok over det, og at bøden ville være større, end den er for racisme,« fortæller Bendtner.

Foto: GLEB GARANICH Vis mere Foto: GLEB GARANICH

»Dengang ville jeg have gjort det igen og igen uanset hvad. I dag er jeg nok ikke så sikker på det,« reflekterer Bendtner, som stoppede som professionel fodboldspiller sidste vinter.

Han lægger ikke skjul på, at der er episoder fra sin farverige karriere - og ikke mindst det luksuriøse liv og skandalerne uden for banen - han har det svært med,

»Når jeg tænker tilbage på det, så skammer jeg mig. Jeg prøvede en masse ting, andre kun kan drømme om, men jeg satte ikke pris på det, for hvad det var,« siger Bendtner, men understreger:

»Alt i alt er jeg stolt. Jeg er stolt over, det jeg har opnået. Jeg er glad for det liv, jeg har levet. Jeg har oplevet nok til 10 liv, og jeg er kun 32 år,« proklamerer han.