Man kunne mærke hårene rejse sig under ottende minut på MCH Arena.

Her modtog FC Midtjyllands nummer otte Kristoffer Olsson en rørende hyldest efter en tragisk drejning, hans liv tog for ti dage siden.

Svenskeren mistede bevidstheden og blev indlagt 20. februar og lagt i respirator, hvor han fortsat ligger – uden for bevidsthed.

Hele stadion rejste sig under braget mod FC København, hvor Olsson modtog en stående applaus. Du kan se en video af hyldesten øverst i artiklen.

Kristoffer Olsson fyldte selvfølgelig rigtig meget under opgøret mod FCK, selvom han ikke var til stede. Her hylder en fan den svenske midtbanespiller.

»Det kan vi godt være stolte af herhjemme,« lød det blandt andet fra Brian Laudrup, der kommenterer opgøret på TV3+.

»Smuk, smuk gestus.«

Fredag meldte FC Midtjylland, at Kristoffer Olssons vitale organer fungerer. Svenskeren har spillet i klubben siden sommeren 2022.

