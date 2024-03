Jan Sørensen og Ulrik le Fevre blev hyldet med klapsalver inden braget mellem Club Brugge og Anderlecht.

Club Brugge hyldede to af sine tidligere danske helte, inden holdet søndag klokken 13.30 tog hul på braget mod Anderlecht på hjemmebane.

Der var således klapsalver til både Jan Sørensen og Ulrik le Fevre. Begge de tidligere danske landsholdsspillere er døde i løbet af den seneste uges tid.

Ulrik le Fevre gik lørdag bort efter længere tids sygdom i en alder af 77 år. Han spillede fem sæsoner for og vandt tre mesterskaber med Club Brugge fra 1972 til 1977.

Da han i 1977 rykkede hjem til Vejle, hentede Club Brugge som afløser landsmanden Jan Sørensen i Frem. Han nåede at bidrage med seks sæsoner, to mesterskaber og en tabt finale mod Liverpool i Europa Cuppen for mesterhold.

Jan Sørensen døde for nylig i en alder af 68 år.

Både Club Brugge og Anderlecht stillede med flere danskere i søndagens belgiske topopgør.

Brugge havde Casper Nielsen og Andreas Skov Olsen med fra start, mens Anderlecht stillede med Kasper Schmeichel, Kasper Dolberg og Anders Dreyer.

Derudover havde Thomas Delaney plads på Anderlechts bænk sammen med blandt andre cheftræner Brian Riemer.

/ritzau/