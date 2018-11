Fodboldklubben Leicester City løfter nu sløret for, hvordan de vil hylde deres tidligere klubejer, Vichai Srivaddhanaprabha.

Klubejeren døde i et helikopterstyrt efter Leicesters kamp mod mod West Ham den 27. oktober. I alt var fem personer om bord i helikopteren, der styrtede ned udenfor klubbens stadion kort efter den lettede.

Det er avisen Leicester Mercury, der skriver historien om klubben og byens hyldest, der tyder på, at Vichai Srivaddhanaprabha vitterligt var en vellidt herre omkring Leicester City.

Der vil til kampen mod Burnley lørdag blive vist en hyldestvideo et kvarter før kampstart efterfulgt af to minutters stilhed.

Flere Leicester-spillere - på billedet blandt andet Kasper Schmeichel og Jamie Vardy - var i dagene efter ved åstedet for ulykken for at lægge blomster for den nu afdøde ejer af fodboldklubben.

I pausen vil den engelske hær og krigsveteraner machere på banen for at ære de fem afdøde personer. Derudover vil der være indsamling til det såkaldte Royal British Legion, en organisation, der hjælper krigsveteraner og deres familiemedlemmer.

Desuden skal Leicester-spiller opvarme i særlige t-shirts, ligesom kamptrøjen i første halvleg vil bære Vichai Srivaddhanaprabha navn, mens kamptrøjen til anden halvleg vil have brodede, røde valmuer på sig.

Desuden vil der flere steder udenfor stadion være opsat bannere som for at vise respekt til de afdøde. Til sidst har fans af klubben oplyst, at de vil marchere fra centrum af byen til Leicesters stadion før kampen.

Siden klubejer og hans fire følgesvende døde i flystyrtet, har flere Leicester City-spillere været påvirkede af sagen. Det tæller i særdeleshed danske Kasper Schmeichel, som havde et tæt forhold til thailænderen. Han har også udtalt, hvordan han 'så det hele ske'.

Leicester Citys spillere har æret klubejeren ved flere tilfælde siden styrtet. De har lagt blomster ved åstedet, ligesom de før sidste kamp stod i samlet trup før kampen mod Cardiff i Premier League.

Vichai Srivaddhanaprabha er beskrevet som 'mere end bare en ejer', og siden han købte klubben i 2010, har han været med til at forvandle den fra en middelmådig klub til at vinde mesterskabet i 2016 og spille Champions League.

Vichai Srivaddhanaprabha får også en royal begravelse i sit hjemland.