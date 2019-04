»Siempre con nostros«. Altid med os.

Sådan skriver Lionel Messi på sin Instagram-profil om den afdøde Barcelona-træner, Tito Vilanova. Opslaget kommer på femårsdagen for Vilanovas død og viser et billede af Messi og den tidligere træner.

Vilanova var cheftræner for FC Barcelona i 2012-2013-sæsonen, men måtte sige op pga. det dårlige helbred 19. juli 2013.

Under et år senere, 25. april 2014, døde Vilanova grundet følgerne af sin kræftsygdom, der blev konstateret første gang i november 2011.

Vis dette opslag på Instagram Siempre con nosotros. Et opslag delt af Leo Messi (@leomessi) den 25. Apr, 2019 kl. 7.58 PDT

Året efter, i december, fik spanieren igen stillet diagnosen: Han havde kræft i spytkirtlen for anden gang.

Lionel Messi kendte også Vilanova, inden de begge blev en del af førsteholdet, da træneren fulgte Messi i løbet af årene i Barcelonas ungdomsrækker.

Vilanova får også en hyldest af Barcelona-præsidenten Josep Maria Bertomeu.

»Der er gået fem år siden dit farvel. Jeg vil altid være taknemmelig for at have oplevet dine menneskelige kvaliteter og dine fodbolmæssige idéer. La Liga med 100 point vil altid være i hukommelsen,« skriver Bartomeu på Twitter.

Se cumplen 5 años de tu adiós. Siempre agradecido de haber compartido tu calidad humana y tu idea futbolística. Siempre en el recuerdo la Liga de los 100 puntos pic.twitter.com/NTKJIaDMdX — Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) 25. april 2019

Vilanova opnåede fremragende resultater som FC Barcelona-træner. Under hans ledelse vandt den catalanske storklub La Liga med 100 point – 15 point mere end Real Madrid på andenpladsen.

Inden han blev cheftræner var Tito Vilanovas navn dog kendt af mange fodboldinteresserede.

Under et rivalopgør mod Real Madrid i 2011 gik Real Madrid-træner José Mourinho fuldstændig grassat, da han stak sin tommelfinger i øjet på Vilanova, der dengang var assistenttræner for Barcelonas førstehold.

Tito Vilanova døde som 45-årig.