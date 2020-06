Du har helt sikkert set ham lave klasseredninger. Måske har du set ham bag et trommesæt.

Men du har næppe set Peter Schmeichel stå bag en mikrofon og synge Kim Larsen-sange. Medmindre du så med på tv søndag morgen.

Her var Peter Schmeichel nemlig gæst i 'Morgensang med Philip Faber', og det var både som guitarist og sanger til nummeret 'Pianomand' af Kim Larsen.

»Jeg er jo barn af en musiker. Min far var professionel musiker, uddannet på konservatoriet i Warszawa, så der var musik i vores hjem. Og vi skulle som børn spille på et instrument.«

Vis dette opslag på Instagram Missed this Et opslag delt af Peter Schmeichel (@pschmeichel1) den 9. Jun, 2020 kl. 6.39 PDT

»Jeg ville jo helst spille fodbold, så jeg fløj lidt mellem trommer, guitar og klaver bare for at tilfredsstille ham. Faktisk var ukulele mit første instrument.«

Guitaren har han så for alvor taget frem i coronatiden, hvor han har lært at spille guitar ved at få undervisning over internettet. Og valget af 'Pianomand' er en hyldest til Peter Schmeichels far.

»Min far døde desværre sidste år. Han døde meget kort tid før mit bryllup. Han blev simpelthen så glad, da han fik at vide, Laura og jeg skulle giftes.«

»Han var syg og lovede, han ville kæmpe, så han kunne være der. Det skete så ikke, men når han nu var pianist, var det nærliggende at bruge den sang til at mindes ham og give ham en tilstedeværelse til vores bryllup,« fortæller Peter Schmeichel til Philip Faber.

Vis dette opslag på Instagram I wanted to wish everyone a very Happy New Year. Looking back on the last decade with many happy memories. Including this amazing day getting married to @lvonl Et opslag delt af Peter Schmeichel (@pschmeichel1) den 31. Dec, 2019 kl. 2.26 PST

Sangen sang han med sin søn, Kasper Schmeichel, til brylluppet.

»Han levede af at være pianist i al den tid, han var i Danmark. Han var en pianomand.«

Sangen kan ses i søndagens afsnit af 'Morgensang med Philip Faber' - cirka halvvejs inde i afsnittet.