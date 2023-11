Det var et helt specielt og rørende øjeblik, der udspillede sig søndag aften, hvor den svenske landstræner, Janne Andersson, måtte tørre tårerne væk.

Han blev overvældet af de mange følelser, der strømmede igennem ham inden Sveriges EM-kvalifikationskamp mod Estland hjemme på Friends Arena.

Det er Janne Anderssons sidste kamp i spidsen for det svenske landshold, og samtidigt er det en aften, hvor de to svenskere, der blev dræbt under terrorangrebet i Belgien, som fandt sted i forbindelse med EM-kvalifikationskampen mellem Belgien og Sverige, blev æret.

Anderson tørrede øjnene for tårer, da han kiggede op mod familien, som er til stede på stadion. Efter det rørende øjeblik blev der holdt en tale til ære for ofrene, som blev efterfulgt af et minuts stil.

To landsholdstrøjer med de to ofres efternavne på blev placeret på midtercirklen under det rørende øjeblik.

Også de svenske spillere og stab bar de to ofres efternavne på deres overtrækstrøje.

Den tidligere svenske statsminister Fredrik Reinfeldt holdt talen for ofrene.

»De blev angrebet, fordi de var svenskere iført den svenske landsholdstrøje,« lød det i talen.

Sverige fører i skrivende stund kampen med 2-0, men lige meget hvad udfaldet af kampen bliver, kan Sverige ikke nå at kvalificere sig til EM-slutrunden i Tyskland til sommer.