Henning Munk Jensen spillede næsten 400 kampe for AaB, og søndag tog klubbens fans en smuk afsked med klublegenden.

Den tidligere landsholdsspiller døde tidligere i november i en alder af 76 år.

Den rørende hyldest fandt sted før søndagens kamp i 1. division, hvor Hobro gæstede Aalborg.

Henning Munk Jensen blev mindet med et minuts klapsalver fra de næsten 9.000 fremmødte fans.

AaB- og landsholdskæmpen Henning Munk Jensen blev 76 år. Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix Vis mere AaB- og landsholdskæmpen Henning Munk Jensen blev 76 år. Foto: Henning Bagger/BAG/Ritzau Scanpix

'En af de største. Hvil i fred Munken' havde fansene skrevet på et stort banner.

Et andet stort banner var prydet med et billede af Henning Munk Jensen, der spillede 392 officielle kampe for AaB.

Han spillede desuden 62 landskampe og bar anførerbindet flere gange.

»I denne svære stund sender vi vores dybeste kondolencer, tanker og medfølelse til Henning Munk Jensens efterladte,« skrev AaB i forbindelse med nyheden om hans død.

»Æret være Henning Munk Jensens minde.«

I 1968 og 1975 blev han kåret som Årets fodboldspiller i Danmark.

Udover AaB nåede 'Munken' også at spille i PSV og i USA.

AaB tabte 1-2 til Hobro.