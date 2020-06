Den spanske La Liga er vendt tilbage efter coronapausen, men det var alligevel Diego Costas hyldest efter hans scoring i kampen mellem Athletic Bilbao og Atletico Madrid, der rendte med manges opmærksomhed.

For da han udlignede til slutresultatet 1-1, sendte han en hilsen til Virginia Torrecilla, der spiller på Atleticos kvindehold og i sidste måned blev opereret for en hjernetumor. En hilsen, som Torrecilla nu har besvaret på Twitter.

'Jeg har ingen ord... DU ER FANTASTISK!! Tak af hjertet!' lyder det i et tweet fra den kvindelige spanske fodboldspiller.

Den rørende hilsen kommer, efter Diego Costa valgte at løbe ud til sidelinjen efter sin scoring og vise en spillertrøje med Virginia Torrecillas navn frem for kameraerne.

21. maj lagde Torrecilla selv en video på Instagram, efter hun fortalte, at hun havde været igennem en operation få dage tidligere, hvor hun fik fjernet tumoren.

»Jeg kunne ikke forestille mig noget som det her. Jeg lever hver dag til fulde, og jeg nyder alle livets øjeblikke,« siger Virginia Torrecilla og fortsætter:

»Jeg måtte opereres, fordi den lille tumor, jeg havde, ikke var så lille alligevel, og jeg havde haft den i et stykke tid.«

»Fra hjertet vil jeg gerne sige noget. Jeg havde aldrig nogensinde forestillet mig, at sådan noget skulle ske for mig. Men jeg har vundet kampen mod tumoren, og jeg er super glad, og jeg håber, at det er begyndelsen på noget stort,« siger Virginia Torrecilla i videoen.

Den 25-årige fodboldspiller gør sig til daglig på den defensive midtbane for Atletico Madrids kvindehold, hvor hun har været en del af truppen siden 2019, efter hun skiftede fra den franske klub Montpellier.