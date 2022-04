Det er en mørk tid at være ukrainer i lige nu, men for en 12-årig dreng var der torsdag aften en smule lys i mørket.

Dmytro Keda, som er sluppet væk efter tre uger i den belejrede og krigshærgede ukrainske havneby Mariupol, kom nemlig på banen, da det ukrainske storhold Shakhtar Donetsk spillede en velgørende kamp mod polske Lechia Gdansk.

Og han blev tilmed matchvinder, da han i en rørende gestus blev sendt af sted mod Lechia Gdansk-målet og sparkede bolden i kassen til slutresultatet 3-2.

På Shakhtar Donetsk hjemmeside bliver Dmytro Keda kaldt for aftenens helt, og du kan herunder se den hjertelige video af den afgørende scoring og den forrygende jubel.

A 12-year-old boy from Mariupol has played for Shakhtar and netted a goal



Dmytro Keda came on as a substitute at the end of the charity match vs Lechia.#Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/tKtWlt6I7a — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 14, 2022

Cheftræner i Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi, fortæller, at det ikke var planlagt, at Keda skulle score. I stedet var det en spontan idé, der opstod på banen – og han sætter ord på kampen i Polen, som var en emotionel affære.

»Selvfølgelig var det hele spontant. Lige for tiden rejser vi rundt i Europa som gæster, og vi er taknemmelige over for alle, som giver os muligheden for at spille i forskellige byer. I dag er vi i Polen, som er noget tættere på Ukraine, og derfor var det mere emotionelt. De to folk ligner meget hinanden, og derfor var det mere emotionelt for tilskuerne,« siger De Zerbi.

Lechia Gdansk-træner Tomasz Kaczmarek var glad for at kunne stille op mod Shakhtar Donetsk.

»Vi håber, at vi i i hvert fald i 90 minutter har hjulpet ukrainere med at glemme, hvad der sker i deres land i øjeblikket. Kampens sidste aktion (Dmytro Kedas scoring, red.) understregede også kampens karakter. Det var dejligt at se den smilende dreng, som målet formentlig betød en masse for.«

Thank you for your support, Poland!



Dziękujemy za wsparcie, Polsko! #Shakhtar #Україна #Ukraine #StandWithUkraine #Польща #Poland pic.twitter.com/OGvzGWs1wt — FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) April 15, 2022

Den ukrainske liga, hvor Shakhtar Donetsk er nummer et efter 18 runder, er lige nu suspenderet som følge af Ruslands invasion.

Men Shakhtar Donetsk har altså ikke givet fodboldstøvlerne en pause.

I stedet er de lige nu på en turné ved navn 'Shakhtar Global Tour for Peace', hvor holdet spiller fire velgørende kampe rundt om i Europa. I lørdags spillede det ukrainske storhold mod græske Olympiakos og torsdag mod Lechia Gdansk, og i den kommende tid venter kampe mod tyrkiske Fenerbahce og kroatiske Hajduk Split.

Alle indtægter fra kampene går til humanitær hjælp til det ukrainske folk – og kampen mod Olympiakos indbragte omkring 750.000 danske kroner, oplyser Shakhtar på sin hjemmeside. Hvad kampen mod Lechia Gdansk indbragte, vides endnu ikke.