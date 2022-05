Han har lavet mål på samlebånd i det tyske, men nu er det slut.

I hvert fald i denne omgang.

For det norske stortalent Erling Haaland spillede nemlig sin sidste kamp i Dortmund-trøjen, da den tyske storklub lørdag tog imod Hertha Berlin på hjemmebane.

Og her blev det til et rørende farvel, da den norske stjerne i kampens døende minutter blev udskiftet, mens hele stadion rejste sig op og klappede den 21-årige angriber af banen.

Foto: LEON KUEGELER Vis mere Foto: LEON KUEGELER

Årsagen til lørdagens farvel er, at Haaland fra næste sæson er at finde i Manchester City, som tidligere på ugen kunne meddele, at klubben havde købt nordmanden fri af Dortmund.

Der er indtil videre ikke meldt noget officielt ud om prisen for angriberens underskrift, da den engelske storklub stadig mangler at forhandle de sidste personlige detaljer på plads med den unge stjerne.

Transferjournalisten Fabrizio Romano mener dog at vide, at Haaland har skrevet under på en kontrakt, der løber indtil 2027 og blandt andet vil indbringe nordmanden hele 375.000 pund om ugen – svarende til over 3,2 millioner kroner.

Han skriver ligeledes, at Manchester City betaler Dortmund 60 millioner euro for at købe den norske målmaskine fri af hans nuværende kontrakt. Et beløb, der svarer til over 446 millioner kroner.

I sæsonens sidste kamp kom Erling Haaland da også på tavlen, da han med sit 24. sæsonmål udlignede til 1-1 mod Hertha Berlin.

Dortmund vandt i øvrigt kampen med 2-1, og dermed dumpede udeholdet ned på 16.-pladsen i Bundesligaen, hvilket betyder, at hovedstadsklubben skal spille mod nummer tre fra den næstbedste tyske række om at blive i Bundesligaen.

I videoen øverst kan du se øjeblikket, da Haaland siger farvel til Dortmund-fansene.