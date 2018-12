Den tidligere Horsens- og Brøndby-keeper Frederik Rønnow har ikke fået den bedste start på tilværelsen i Eintracht Frankfurt og erkender selv, at han er langt fra startelleveren.

Der var store forhåbninger til Frederik Rønnow, da han denne sommer skiftede Brøndby og Superligaen ud med Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt. Men målmanden er kun startet inde få gange i denne sæson, og mulighederne for spilletid blev stærkt begrænset, da klubben efterfølgende hentede Kevin Trapp i PSG på en lejeaftale.

Den 26-årige danske keeper erkender da også, at udsigterne til regulær spilletid i storklubben ser lange ud.

»Det skyldes uheldige omstændigheder. Jeg havde ikke den bedste kamp mod FC Bayern München, og Eintracht Frankfurt valgte at hente sin gamle landsholdsmålmand Kevin Trapp tilbage fra Paris Saint-Germain. Han er reserve til landsholdet, og der er ingen tvivl om, at han er nummer et, og at jeg er nummer to,« udtaler Rønnow til Horsens Folkeblad med henvisning til 0-5-nederlaget mod Bayern München i den tyske supercup tilbage i august.

Rønnows situation i Eintracht Frankfurt bliver heller ikke bedre af, at klubben har haft en glimrende sæson indtil videre. En foreløbig sjetteplads er det blevet til i Bundesligaen, men danskeren kan dog glæde sig over, at han med to præstationer i Europa League har været med til at sikre klubben videre avancement i den turnering.