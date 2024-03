AaB har tabt mange penge på nedrykningen fra Superligaen i 2023, og det vil ikke ændre sig i årets regnskab.

Det har kostet mange penge for fodboldklubben AaB at være rykket ud af Superligaen og ned i den næstbedste danske række.

34,4 millioner kroner efter skat lyder underskuddet i AaB for regnskabsåret 2023. Og i 2024 forventer AaB et underskud i størrelsesordenen 25 til 35 millioner kroner efter skat.

Det oplyser AaB på klubbens hjemmeside tirsdag.

Sidste års underskud beskrives som utilfredsstillende, og det kommer ovenpå et underskud i 2022 på 15,8 millioner kroner efter skat.

Samlet set vil der altså være røde tal på over 75 millioner kroner set over en treårig periode fra 2022 til 2024.

AaB's nytiltrådte administrerende direktør, Michael Tuxen Boll, ser dog lyst på fremtiden trods de dystre tal på bundlinjen.

- For AaB er dette naturligvis langt fra et tilfredsstillende resultat, siger han til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Men vi har sat gang i en positiv turnaround af forretningen og vores klub, hvilket er afgørende for at sikre, at AaB fremadrettet bliver en endnu større faktor inden for oplevelsesøkonomien.

Underskuddet forklares især med nedrykningen fra Superligaen. Det har kostet indtægter i form af færre tv-penge, færre penge fra sponsorer og transferindtægter på et lavere niveau.

I AaB's forventning til et underskud på 25 til 35 millioner kroner i år er det indregnet, at den nordjyske klub rykker op i Superligaen til sommer.

Det langsigtede mål for AaB er at skabe et superligahold, som kan være konkurrencedygtigt i toppen af dansk fodbold, lyder det fra Michael Tuxen Boll.

Lige nu er AaB placeret på førstepladsen i 1. division og har udsigt til at rykke op i Superligaen efter sommerferien.

Vendsyssel på tredjepladsen er lige nu det nærmeste hold til at true AaB, men holdet er ti point efter.