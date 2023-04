Han har lidt hver dag efter karrierestop.

For fodboldspilleren Bruno Rodriguez har livet efter karrieren været et sandt mareridt.

Han har optrådt for store klubber som Monaco og Paris Saint-Germain samt Lens og Metz, og han er rødglødende af raseri over den måde, som han er blevet behandlet på, da han var aktiv.

Angriberen havde ankelproblemer, og alt for ofte lod han klubbernes lægestab give ham en sprøjte at spille på, selvom han ikke anede, hvad konsekvenserne kunne være.

Bruno Rodriguez spillede blandt andet i PSG. Foto: PATRICK HERTZOG

Han stoppede som 33-årig, og i dag har han fået amputeret det nederste af det ene ben.

»Hvis jeg havde fået at vide, at det her var farligt for mit helbred, havde jeg sagt stop, men jeg er jo ikke læge. Jeg var ung, så jeg spillede trods smerten. Jeg burde være blevet behandlet som et menneske, ikke et stykke kød,« siger den 50-årige i et interview med The Times.

»Jeg forstår godt, at der er meget på spil, men jeg synes, det er en frygtelig skam, at ingen sagde, at 'nok var nok', og mente, at jeg også skulle leve et liv efter fodbolden. Jeg var 33, da jeg afsluttede min karriere, og siden da har jeg lidt hver eneste dag. Min kone kan skrive under på det.«

Efter operationen har Rodriguez kunnet genoptræne og er nu uden smerter.

Han jubler over det sammen med familien og vennerne, men advarslen om at tage de lette løsninger vil han gerne give videre til den yngre generation.