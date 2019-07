FC København kan så småt forberede sig på et møde med serbiske Røde Stjerne i holdets næste europæiske opgave.

Det lykkedes tirsdag aften FC København at vinde 2-0 på udebane over walisiske The New Saints i anden runde af Champions League-kvalifikationen.

Og hvis det som ventet ender med samlet FCK-sejr i næste uge, så ligner det noget hårdere serbisk modstand i tredje runde.

FCK skal nemlig møde vinderen af opgøret mellem Røde Stjerne og HJK Helsinki, der tørnede sammen onsdag aften.

Og i Beograd vandt Røde Stjerne med 2-0 over HJK Helsinki og har dermed et godt udgangspunkt inden turen til Finland i næste uge.

Efter 27 minutter bragte angriberen Richmond Boakye hjemmeholdet foran med 1-0. Den 26-årige ghaneser scorede på et hovedstød fra tæt hold.

Det lignede længe blot en kneben sejr på et enkelt mål, men sejren blev anderledes komfortabel, da den indskiftede angriber Milan Pavkov fordoblede føringen efter et koks i det finske forsvar i det 90. minut.

I en af onsdagens øvrige kampe tabte Rosenborg og den danske midtbanespiller Mike Jensen med 1-2 ude til Bate Borisov fra Hviderusland. Mike Jensen spillede hele kampen for nordmændene.

Det skete ligeledes i anden runde af Champions League-kvalifikationen, og der er returkamp i Norge i næste uge.

