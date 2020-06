Fem spillere fra serbiske storklub er testet positive for coronavirus efter lørdagens sidste spillerunde.

Fem spillere fra den serbiske storklub Røde Stjerne er mandag testet positive for coronavirus, efter at fire af dem følte sig dårligt tilpas op til lørdagens afsluttende ligakamp mod Proleter Novi Sad.

Det oplyser fodboldklubben på sin hjemmeside ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Den serbiske regering lempede tidligere på måneden corona-foranstaltningerne, og der har siden været tusinder af tilskuere på tribunerne.

Til kampen lørdag var tilskuertallet omkring 18.000, som var mødt frem for at fejre det mesterskab, som klubben sikrede allerede to runder tidligere.

Det er spillerne Marko Gobeljic, Njegos Petrovic, Dusan Jovancic, Marko Konatar og Branko Jovicic, der mandag blev testet positive.

- De fire førstnævnte havde symptomer inden kampen med Proleter, Jovicic havde ikke, men testede også positiv. De blev testet på kampdagen og blev holdt væk fra stadion ud fra forsigtighedsforhold. De har det godt.

- Alle andre førsteholdsspillere og medarbejdere såvel som ledelsespersonale testede negativt, og klubben har truffet alle de nødvendige forholdsregler for at sikre, at coronavirus ikke spreder sig yderligere, lyder det fra klubben.

/ritzau/