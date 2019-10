Leicester satte flere rekorder, da det blev til 9-0 på udebane over Southampton fredag aften.

Leicesters britiske manager, Brendan Rodgers, er i færd med at lære sit hold at være nådesløst.

Derfor var han glad for at se, at Leicesters spillere blev ved med at lave mål i den rekordsættende kamp mod Southampton fredag aften, der endte med de spektakulære cifre 9-0 til Leicester efter 5-0 ved pausen.

- I pausen sagde jeg, at spillerne skulle holde farten oppe og straffe dem, siger Rodgers til det britiske sportsmedie Sky Sports.

- Jeg sagde i pausen, at det står 0-0 i kampen. Det er en del af deres uddannelse. De er meget talentfulde og lærer at være nådesløse, siger han.

Efter bare 20 minutter af kampen var Leicester allerede foran 3-0 og en mand i overtal, efter at Southamptons Ryan Bertrand fik et rødt kort hjemme på St. Mary's Stadium.

- Når man fører med så mange mål, kan det være nemt at slappe af, men vi forblev fokuserede.

- Vi vil gerne være et tophold, og for at være det skal man være klinisk, siger Rodgers til nyhedsbureauet AFP.

Southamptons tyske manager, Ralph Hasenhüttl, kalder kampen for en "katastrofe".

- Jeg undskylder og tager 100 procent af skylden. Jeg har aldrig set et hold agere som dette, siger Hasenhüttl til AFP.

Leicesters sejr er den største udesejr i Premier League nogensinde.

Den hidtidige rekord tilhørte Manchester United, der 6. februar i 1999 besejrede Nottingham Forest 8-1.

Sejren er samtidig en tangering af den største sejr nogensinde i Premier League. I 1995 slog Manchester United Ipswich 9-0.

Derudover var det blot anden gang i Premier Leagues historie, at et udehold kunne gå til pause foran 5-0. Det skete også for Manchester City i 2010 ude mod Burnley.

