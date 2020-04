Den nu pensionerede brasilianske tordenfod Roberto Carlos langer nu ud efter Crystal Palace-manager Roy Hodgson, der også har en succesfuld fortid som cheftræner i FC København.

Roberto Carlos, der endte med at blive et back-fænomen hos Real Madrids 'Galacticos', er nemlig ikke særligt imponeret over Roy Hodgson, som han spillede under i Inter i 1995/96-sæsonen.

Faktisk bad Carlos Inter-ledelsen om at sælge ham, for han var bange for, at Roy Hodgson ville koste ham en plads i den brasilianske landsholdstrup til Copa America i 1997.

»Roy Hodgson ødelagde mig,« fortæller Roberto Carlos til Marca.

»Han satte mig til at spille central midtbane. Og den position ville jeg ikke have chance for at spille på for Brasilien, og der var Copa America i 1997.«

»Det var ikke fordi, vi ikke kunne sammen - det var mere det, at han ikke vidste ret meget om fodbold. Så jeg til talte med Moratti (Inter-chef Massimo Moratti, red.) og bad ham om at få lov at skifte.«

Og Roberto Carlos fik lov at skifte til Real Madrid, hvor han nåede at vinde 13 trofæer.

Roy Hodgson har efterfølgende haft fin succes og har eksempelvis været engelsk landstræner og manager i Liverpool - og så førte han jo i 2000/2001-sæsonen FC København til det danske mesterskab.